«Выпить на соревнованиях — это привилегия»: на Олимпиаде в Париже купить алкоголь смогут только VIP-персоны

На Олимпийских играх в Париже зрители трибун не смогут употреблять алкоголь во время соревнований, сообщает издание Parisien со ссылкой на представителей оргкомитета.

Удостоены привилегии выпивать на площадках Олимпийских игр только те, кто приобрел VIP-билеты. Причиной такого ограничения стал национальный закон, который регулирует правила рекламы алкоголя. Но какое именно положение запрещает продавать алкоголь болельщикам, французы не уточнили.

«Сегрегация по-европейски. Теперь у них выпивка на соревнованиях — это привилегия»; «VIP-зона будет в VIP-дрова»; «Тогда уж точно лучше сдать билеты и посмотреть Олимпиаду дома по телевизору», — прокомментировали новость пользователи Сети.

Напомним, что на Олимпийских играх 2012 и 2016 года алкогольные напитки были доступны на площадках. На международных спортивных соревнованиях 2021 года алкоголь был запрещен из-за пандемии коронавируса.

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