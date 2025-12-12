Выпуск «Пусть говорят» с Долиной не вошел в десятку самых популярных программ недели

Российский телеведущий Андрей Малахов отметил низкий интерес зрителей к интервью с певицей Ларисой Долиной. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Выпуск программы «Пусть говорят» с ее участием, вышедший в эфир 5 декабря на «Первом канале», не попал в список самых популярных программ недели и не вошел даже в первую десятку рейтинга.

«Интервью Ларисы Долиной Дмитрию Борисову (того самого, из-за которого поменяли эфирную сетку) нет даже в десятке самых популярных программ недели», — отметил Малахов.

В этом интервью Долина впервые публично рассказала о громком скандале, связанном с мошенничеством при продаже своей квартиры в Хамовниках. Певица объяснила, что изначально считала, будто сотрудничает со спецслужбами и помогает задержать преступную группу.

Скандал получил широкую огласку после того, как Долина через суд вернула себе квартиру, которую продала за 112 млн руб. под давлением аферистов и им же перевала эти деньги. Таким образом, покупательница квартиры, Полина Лурье, осталась и без жилья, и без денег.

Ранее в Государственной думе РФ пообещали не затягивать с решением проблемы «эффекта Долиной».