В Госдуме пообещали не затягивать с решением проблемы «эффекта Долиной»

Работа над решением проблем, связанных с «эффектом Долиной», не будет затягиваться. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Речь идет о ситуациях, когда квартира возвращается продавцу, который продал ее якобы под влиянием мошенников. При этом свои деньги покупатель не получает назад. После ситуации с народной артисткой РФ Ларисой Долиной множество таких случаев фиксируется по всей России.

«Готовится еще сразу несколько мероприятий по этой же теме. Каждое из них приближает решение вопроса. Полагаю, проблема не будет затянута, учитывая резонанс вокруг нее и пристальное внимание со стороны всех парламентских фракций», — сказал Аксененко.

Депутат выразил уверенность, что из-за высокого общественного резонанса и пристального внимания всех фракций проблема не будет отложена в долгий ящик.

Ранее сообщалось, что заслуженная пианистка РФ пытается применить «схему Долиной» и вернуть квартиру.