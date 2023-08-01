В Подмосковье за состоянием дворов активно следят общественники

Коммунальные службы устранили с начала года более 6,5 тысяч дефектов в содержании дворов благодаря сигналам общественных инспекторов.

Как отмечает руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова, в ведомстве ценят неравнодушных жителей. Наиболее активная поддержка активистов ощущается в Богородском городском округе, Подольске, Серпухове, Ступине, Кашире, Егорьевске.

Стать внештатным инспектором могут все желающие не моложе 18 лет. После собеседования и обучения вручается удостоверение.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске приступили к ремонту важных региональных дорог.