Вышедший на бой под песню «Матушка» бразильский боец UFC хочет получить российское гражданство

12 июля на турнире UFC Уокер вышел на поединок с американцем Кеннеди Нзечукву под песню «Матушка земля». Бой завершился победой бразильца в первом раунде.

После победы боец признался в любви к России. Уокер живет в подмосковном Ромашкове и женат на россиянке по имени Валерия. Собеседник агентства рассказал, что процесс получения гражданства будет поступательным, в настоящее время у Уокера имеется вид на жительство.

Вальтер Уокер провел в смешанных единоборствах 15 боев, в которых одержал 14 побед. В UFC боец выступает в тяжелом весе с апреля 2014 года. Три последних поединка в промоушене он завершил одним приемом — скручиванием пятки.

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