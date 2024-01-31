«Вышел слишком реалистичным»: психолог раскрыл главную проблему перезапуска «Домовенка Кузи»

Опубликованный на YouTube трейлер фильма «Домовенок Кузя» вызвал нешуточный резонанс среди интернет-пользователей. Одних смутила сама идея выпустить ремейк советской классики, а других — внешний вид персонажа.

В ролике тот самый Кузя выглядит довольно жутко, на что и обратили внимание недовольные граждане. Некоторые даже сравнили его с куклой-убийцей Чаки из хоррор-ленты «Детские игры», выразив опасение, что такой визуальный стиль способен навредить психике детей.

Психолог Артур Вафин рассказал нам, действительно ли спорный внешний вид персонажа способен навредить подрастающему поколению.

«Мультфильмы — не только развлечение и средства пропаганды, но и инструмент воздействия на психику. Через них точно так же, как через институты семьи, школы, дружбы, передаются определенные ценности. В случае с ремейком «Домовенка Кузи» узнавание в нем куклы-убийцы Чаки — это узнавание в глазах смотрящих», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

С точки зрения эстетики, добавил специалист, новый Кузя и правда может показаться жутковатым. Но все зависит от возбудимости ребенка.

«Давайте спросим детей, какой Кузя или Нафаня страшнее, советский или нынешний? Если присмотреться к советским куклам, они тоже могут напугать. Нынешний Кузя вышел слишком реалистичным, и проблема, которую рискуют вызвать подобные персонажи, в том, что дети могут воспринимать куклы как живых существ. Но это уже не проблема искусства кино. Это проблема родителей, которые должны правильно воспитывать своих детей, учить отличать реальное от вымысла», — заявил Вафин.

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