«Высокомерный юнец»: коллеги Ди Каприо спустя 30 лет рассказали о его пренебрежении на съемках

Фильм, который сделал 22-летнего Леонардо Ди Каприо кумиром миллионов, оказался не таким романтичным за кадром, как на экране. Коллеги актера по экранизации шекспировской трагедии спустя годы вспомнили о его высокомерии и пренебрежительном отношении к партнерше Клэр Дэйнс, сообщает Hello! Russia.

В 1996 году картина База Лурмана «Ромео + Джульетта» стала настоящим феноменом, а Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс — воплощением вечной любви на экране. Однако за пределами съемочной площадки, судя по воспоминаниям актрисы Мириам Марголис (сыгравшей няню Джульетты), все было далеко не так идиллично.

В своих мемуарах «Это правда», вышедших в 2021 году, Марголис описала поведение молодого Ди Каприо как высокомерное и пренебрежительное по отношению к Дэйнс. По словам актрисы, 22-летний Леонардо получил главную роль и, вероятно, не знал, как справиться с чувствами партнерши, которая, как признавалась сама Клэр, влюбилась в него на съемках. Вместо того чтобы проявить чуткость, Ди Каприо, по версии Марголис, был неприятен и старался дистанцироваться.

«Нам всем было очевидно, что она действительно любила своего Ромео, но Леонардо не был влюблен в нее. Она была совсем не в его вкусе. Он не знал, как справиться с ее влюбленностью. Он не был чуток к ее чувствам, пренебрежительно к ней относился и мог быть довольно неприятным в своем стремлении сбежать, в то время как Клэр была совершенно искренней и такой открытой. На это было больно смотреть, он был высокомерен, — отметила Марголис.

Сама Клэр Дэйнс позже признавалась, что они с Леонардо иногда игнорировали друг друга. Несмотря на закулисные трения, фильм остается одной из самых популярных экранизаций Уильяма Шекспира, а для Ди Каприо он стал важным шагом на пути к мировому признанию.

