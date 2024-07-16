Выставка «Искусство видеть красоту» пройдет в Подмосковье

В этот четверг в Люберецкой картинной галерее начнется выставка «Искусство видеть красоту», она пройдет в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что на выставке будут представлены более 150 работ выпускников и педагогов Института изобразительного искусства и дизайна Гжельского государственного университета, а также студентов колледжа ГГУ. Узнать другие подробности можно на главном туристическом портале Подмосковья. Отметим, что мероприятие проходит при информационной поддержке областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мероприятиях, которые пройдут в рамках программы «Лето в Подмосковье».

*Возрастное ограничение 6+