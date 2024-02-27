Выставка работ Ильи Репина откроется в музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье
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В Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в подмосковной Истре 29 февраля откроется выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников», созданная в год 180-летия Ильи Репина. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
«Выставка, созданная в год 180-летия со дня рождения Ильи Ефимовича Репина, расскажет посетителям о том, насколько важна в искусстве роль наставничества. Наверняка для многих посетителей станет открытием то количество известных имен русских художников, которые зазвучали благодаря мастерской Репина и при его поддержке», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Посетители смогут увидеть работы художника и его воспитанников, среди которых — Валентин Серов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин, Исаак Бродский, Константин Сомов и другие. В экспозицию пошли 110 работ из собраний 20 музеев России и четырех частных коллекций. Куратором выставки выступает искусствовед Ксения Новохатько. Выставка будет работать до конца июля, подробности можно найти здесь.
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