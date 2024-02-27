Выставка работ Ильи Репина откроется в музее «Новый Иерусалим» в Подмосковье

«Выставка, созданная в год 180-летия со дня рождения Ильи Ефимовича Репина, расскажет посетителям о том, насколько важна в искусстве роль наставничества. Наверняка для многих посетителей станет открытием то количество известных имен русских художников, которые зазвучали благодаря мастерской Репина и при его поддержке», — подчеркнул министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.