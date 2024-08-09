Выставка резных панно пройдет в Подмосковье
Фото: [Музейно-выставочный центр г.о. Серпухова]
В музейно-выставочном центре в городском округе Серпухов открылась выставка резных панно, в рамках которой можно ознакомиться с работами серпуховского мастера резьбы по дереву Сергея Силаева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозицию вошли цикл работ «Двенадцать праздников» и «Страсти Христовы», а также отдельные панно. Узнать подробности можно на сайте. Отметим, что мероприятие пройдет при поддержке областного Минкульттуризма.
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