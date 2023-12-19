Выставка «Россия в шелках» будет представлена в городском округе Коломна

Жители и гости Подмосковья впервые смогут увидеть раритетные ткани и костюмы со всей России, представленные в рамках выставки «Россия в шелках». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства культуры и туризма.

Отмечается, что экспозиция откроется уже на этой неделе, а продлится почти до конца февраля и будет сопровождаться специальной программой образовательных событий и кураторских экскурсий. В лофтовом пространстве бывшей шелковой фабрики коломенских купцов Левиных и Бабаевых будут представлены полные костюмные комплексы девичьей и женской одежды для особых случаев из Архангельской, Вологодской, Курской, Рязанской, Нижегородской губерний.

Ранее стало известно, что Андрей Воробьев и Александр Лукашенко обсудили сотрудничество Подмосковья и Белоруссии.

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