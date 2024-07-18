Выставка живописи проходит в подмосковном Одинцово

В Доме культуры села Ершово в Одинцовском округе проходит выставка живописи творческого объединения художников «Мастерская 18». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гостям представили пейзажи, на которых изображены природа и старинные усадьбы и парки России, а также натюрморты и портреты.

«В Доме культуры села Ершово имеются киноконцертный и хореографический залы, музейная экспозиция и библиотека. Помимо этого в организации работают клубные формирования для детей и взрослых, вокальные и хореографические коллективы народной и современной эстрадной направленности», — отметили в ведомстве.

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