Выставка «Земля. Лопата. Каска. Слой», подготовленная совместно с Воронежским областным краеведческим музеем, доступна для жителей и гостей Подмосковья в государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Отмечается, что в рамках данной экспозиции представлены более ста предметов материальной культуры XV –начала XX веков. Кресты-энколпеоны ХV–XVI веков, фрагменты печных изразцов конца ХVI века из дворца Бориса Годунова, нюрбергский торговый жетон и польская монета ХVII века, найденные при раскопках в Больших Вяземах и на близлежащей территории, перенесут посетителей на несколько веков назад и дадут представление о жизни и деятельности Бориса Годунова (владельца Вязем), его гостях — иноземных послах, а также о тех, кто бывал здесь в Смутные времена.

Также посетителей выставки ждет специальная программа, которая позволит всем желающим почувствовать себя настоящими археологами — познакомиться с профессиональными инструментами, выявить, изучить и описать археологический материал.

Ранее Андрей Воробьев в эфире телеканала «России 24» подчеркнул, что самым дорогим на посту главы региона является доверие жителей.

* Возрастное ограничение 12+