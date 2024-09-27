Выставку «Шедевры Русского музея» в Рязани посетили свыше 65 тыс. человек

В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике завершилась выставка «Шедевры Русского музея». Об этом сообщает 7info.

Отмечается, что за все время работы выставки в Рязани ее посетили свыше 65 тыс. человек, что свидетельствует о небывалом интересе у жителей региона. Так, даже было принято решение продлить ее до 22 сентября.

Уточняется, что в последние дни работы выставки у экскурсоводов нагрузка значительно выросла, а сервера и сети музея были перегружены.

Ранее сообщалось, что жители и гости Подмосковья смогут посетить выставку «Экипажи в собрании музея».