Выставочный комплекс «Артишок» в Химках проведет мероприятие с показом советской кинокомедии

Выставочный комплекс «Артишок» в Химках известен горожанам своими культурными мероприятиями. Его сотрудники проведут 22 апреля показ советской кинокомедии «Максим Перепелица» и расскажут об этом фильме. Об этом сообщил телеграм-канал Администрации Химкинского городского округа.

Фильм, который покажут всем пришедшим в «Артишок» горожанам, повествует о службе в армии. Простой деревенский парень Максим Перепелица обладает неунывающим и сильным характером, который помогает ему преодолевать трудности. До показа кинокомедии состоится рассказ о том, как снимали эту картину.

«Также гостям расскажут об истории создания кинокартины, а после просмотра фильма проведут увлекательную викторину с призами», — указано в микроблоге.

Мероприятие состоится 22 апреля, его начало в 11.00. «Артишок» находится по адресу Ленинский проспект, 2А. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что 20 апреля состоится футбольный матч, в котором игроки клуба «Химки» встретятся с «Зенитом». Это стало возможным благодаря тому, что принято решение о погашении части долгов по зарплате перед спортсменами.