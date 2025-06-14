Выступающий за баскетбольный ЦСКА француз испугался пробовать русское блюдо
Французский баскетболист ЦСКА Жан-Шарль признался, что боится пробовать окрошку
Фото: [Медиасток.рф]
Французский форвард баскетбольной команды ЦСКА Ливио Жан-Шарль выразил опасение относительно окрошки. Об этом сообщает спортивный портал Legalbet.
Спортсмен из другой страны, узнав, из каких ингредиентов состоит окрошка, выразил своё нежелание попробовать это традиционное русское блюдо. Однако Жан-Шарль признался, что ему по вкусу пришлись борщ и плов, которые он успел попробовать в России.
Жан-Шарль стал игроком ЦСКА в 2022 году. В минувшем сезоне он помог своей команде завоевать победу в Единой лиге.
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, отметил, что футбол — это одновременно и предмет гордости, и источник боли для России.