Спортсмен из другой страны, узнав, из каких ингредиентов состоит окрошка, выразил своё нежелание попробовать это традиционное русское блюдо. Однако Жан-Шарль признался, что ему по вкусу пришлись борщ и плов, которые он успел попробовать в России.

Жан-Шарль стал игроком ЦСКА в 2022 году. В минувшем сезоне он помог своей команде завоевать победу в Единой лиге.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, отметил, что футбол — это одновременно и предмет гордости, и источник боли для России.