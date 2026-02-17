Выступавший за «Зенит» украинский защитник вновь остался без клуба

Бывший защитник «Зенита» украинец Ярослав Ракицкий покинул одесский «Черноморец». Трудовое соглашение между футболистом и клубом второго украинского дивизиона было расторгнуто по взаимной договоренности.

В нынешнем сезоне 36-летний Ракицкий провел 17 матчей за «Черноморец», в которых забил три мяча и отдал одну передачу.

Ракицкий покинул «Зенит» после начала специальной военной операции на Украине. После этого он не без труда находил себе клубы: турецкий «Адана Демирспор», «Шахтер», а затем «Черноморец».

Ракицкий с досадой вспоминает свой петербургский период, поскольку из-за игры за российский клуб его в свое время перестали вызывать в сборную, а после возвращения на Украину футболист подвергся оскорблениям со стороны болельщиков.