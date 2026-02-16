Взгляды и интересы совпадают: Руслан Нигматуллин высказался о 28-летней разнице в возрасте с новой женой

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин высказался о 28-летней разнице в возрасте со своей новой спутницей жизни.

В ноябре 51-летний экс-футболист и шоумен сочетался браком с 23-летней моделью Эвелиной.

Он отметил, что супруга родилась в 2002 году, в котором он уже выступал на чемпионате мира в составе сборной России.

Нигматуллин признался, что был удивлен, насколько, несмотря на разницу в возрасте, у них с женой совпадают вкусы, пристрастия, взгляды на жизнь.

Бывший футболист рассказал, что поначалу обижался, когда его называли «Руслан Лепс» или «Руслан Дибров», намекая на браки других знаменитостей с гораздо более молодыми партнершами. Однако он надеется, что история их союза с Эвелиной будет совсем иной.

Нигматуллин допустил, что разница в возрасте может сказаться лет через двадцать, но он приучил себя жить сегодняшним днем.

Руслан Нигматуллин выступал за «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Терек», итальянские «Верону» и «Салернитану», израильский «Маккаби Ахи». В составе сборной России голкипер провел 24 матча.

Ранее в московском «Динамо» рассказали, при каких условиях главный тренер Ролан Гусев может сохранить свою работу.