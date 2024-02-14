Взял «золото»: спортсмен из Подмосковья успешно выступил на Спартакиаде сильнейших

Спортсмен из Подмосковья Семен Ефимов завоевал золотую медаль в соревнованиях по горнолыжному спорту в рамках II Всероссийской спартакиады между субъектами РФ по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Напоминаем, что спартакиада сильнейших спортсменов проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Отмечается, что Ефимов по итогам двух заездов в дисциплине «слалом» смог показать лучшее время — 1 минута и 42,07 секунды. Вторым стал спортсмен из Калужской области Александр Андриенко, а бронзовой награды удостоился Павел Трихичев, который представляет Санкт‑Петербург.

Таким образом, в общей копилке подмосковной сборной на Спартакиаде сильнейших на сегодняшний день уже пятнадцать наград — пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным открыл два новых спортивных объекта в подмосковном Домодедово.