World Athletics отказалась допустить россиян на международные соревнования

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Такое решение было принято на совете организации.

В заявлении World Athletics говорится, что ассоциация не видит оснований отменять санкции, пока не будет достигнуто мирное соглашение на Украине. Президент ассоциации британец Себастьян Коу заявил, что AIU (орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике) продолжит следить за российскими и белорусскими атлетами и должен убедиться, что они готовы присоединиться к организации.

В ноябре 2015 года World Athletics временно лишила членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из-за допинг-скандала. Отстранение неоднократно продлевалось, несмотря на выполнение ВФЛА всех требований международной инстанции. В 2023 году было принято решение ВФЛА восстановить, но теперь российские спортсмены не имели права участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Кирсти Ковентри, выбранная новой главой МОК, выступает за участие российских спортсменов на Олимпийских играх.