Xzibit вернется в Россию с шоу и новым альбомом
Американский рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге в декабре
Американский рэпер Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) вернется в Россию этой зимой с серией сольных концертов, сообщило РИА Новости.
3 декабря рэпер выступит в Москве на площадке VK Stadium, а 4 декабря его концерт пройдет в Санкт-Петербурге в клубе «А2». Организаторы пообещали масштабные шоу с живым звуком и насыщенной программой.
Музыкант уже посещал Россию в 2025 году в рамках фестиваля «Уличный драйв». Во время выступления он отметил теплый прием публики и пообещал вернуться с новой концертной программой.
Помимо этого, Xzibit на концертах в России представит свой новый альбом King Maker. По словам рэпера, это особенная работа, созданная вместе с командой единомышленников, с которой он готов делить сцену и дарить зрителям энергетику живых выступлений.
