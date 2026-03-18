You're Beautiful в ушанке: Блант проигнорировал оскорбления из-за шапки с российским гербом и отказался удалять фото

Британский музыкант Джеймс Блант проигнорировал волну оскорблений и не стал удалять из соцсетей свое фото в шапке-ушанке с гербом России. Снимок, опубликованный исполнителем на платформе Threads*, вызвал бурную реакцию пользователей.

На фотографии, выложенной во вторник, Блант запечатлен на фоне горного пейзажа. Музыкант одет в меховую безрукавку и серую ушанку, на которой отчетливо виден российский государственный герб. Никаких пояснений к посту певец не оставил, место съемки также неизвестно. Несмотря на шквал негативных комментариев, в том числе от пользователей с украинскими никнеймами, к среде снимок оставался в аккаунте артиста.

Джеймс Блант, чей дебютный альбом Back to Bedlam вышел в 2004 году, известен хитами You're Beautiful и Goodbye My Lover. До начала музыкальной карьеры он служил танкистом в британской армии и вышел в отставку в звании офицера. В своих соцсетях певец обычно публикует пейзажи и снимки из путешествий, избегая политических высказываний.

* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией