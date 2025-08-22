За явным преимуществом: россияне выиграли Всемирную юношескую шахматную Олимпиаду

В предпоследнем туре Всемирной шахматной Олимпиады до 16 лет, проходящей в Колумбии, российская сборная разгромила сборную Казахстана-2 со счетом 3,5:0,5 и досрочно стала чемпионом.

Свои партии выиграли Иван Землянский, Савва Ветохин, Артем Усков, а Анна Шухман сыграла вничью.

Юные российские шахматисты одержали восемь побед и набрали 16 матчевых очков, на три балла опережая идущую второй команду Белоруссии. За тур до конца соревнований сборная России стала недосягаемой для соперников.

В предыдущих турах россияне победили команды Индии, Узбекистана, Китая, Грузии, Перу, Чили и Казахстана-1.

