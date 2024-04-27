За первые три месяца этого года жители Подмосковья получили более 5,5 тысяч знаков отличия ГТО

Культура и спорт

Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта МО]

С начала января по конец марта текущего года в Подмосковье удостоились знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» более пяти тысяч восьмисот жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Известно, что жители региона получили 5 307 золотых, 340 серебряных и 214 бронзовых знака отличия. При этом за указанный период в выполнении нормативов приняли участие более десяти тысяч человек.

Всего на данный момент в мероприятия по выполнению испытаний комплекса ГТО вовлечено свыше 16% населения РФ — это более 22,5 миллионов россиян. Также на сегодняшний день свыше 10 миллионов человек уже получили знаки отличия комплекса ГТО.

Только на территории региона функционирует почти семьдесят центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», где каждый желающий может выполнить нормативы в своей возрастной группе и получить знак отличия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что уже свыше 5,6 тысячи тонн помощи отправили из Подмосковья на Донбасс за два года акции «Доброе дело».

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