За три дня до 92-летия ушла из жизни звезда сериала «Друзья» Пэт Краули

Американская актриса Патрисия «Пэт» Краули, известная российскому зрителю по ролям в сериалах «Друзья» и «Зачарованные», скончалась в Лос-Анджелесе 14 сентября. Об этом сообщил портал The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на сына актрисы.

Отмечается, что Краули скончалась по «естественным причинам», связанным с возрастом. Актрисе был 91 год. До своего 92-го дня рождения она не дожила всего три дня.

Краули родилась в Пенсильвании в 1933 году. Творческая атмосфера окружала ее с детства — ее сестра, Энн Краули, также стала актрисой и снискала известность на бродвейской сцене.

Пэт Краули была настоящей ветераном телеэкрана с впечатляющей фильмографией, насчитывающей около 160 работ. Ее карьера, охватившая более семи десятилетий, началась с дебюта в кино в 1950 году. Она была не только актрисой, но также певицей и танцовщицей, а ее талант был отмечен престижной премией «Золотой глобус».

Зрители могли наблюдать за работой Пэт Краули в десятках популярных телепроектов. Помимо роли тети Айрис в сериале «Друзья», она появлялась в «Детективе Раше», «Мелроуз Плейс», «Бeverly-Хиллз 90210», «Она написала убийство», «Дерзкие и красивые», «Династия», «Коломбо» и оригинальной «Сумеречной зоне».

Краули дважды была замужем. Ее первым супругом стал продюсер и сценарист Энди Френдли. Вторым мужем был влиятельный адвокат Эд Хукстраттен, который в свое время представлял интересы самого Элвиса Пресли.

Ранее стало известно о смерти звезды «Гремлинов» Полли Холлидей.