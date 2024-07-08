Забег по пересеченной местности «Сырный трейл» пройдет в Подмосковье

В эти выходные на территории Истринской сыроварни пройдет забег по пересеченной местности «Сырный трейл». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Участникам будут доступны несколько дистанций, в том числе, детские — Йогуртовые старты. В рамках программы для гостей также выступит кавер-группа «Astalavista». Для участников подготовят пункты питания с сырами разных видов, фермерскую медаль, главным призом флагманской дистанции станет шесть килограммов сыра. Пройти регистрацию можно здесь. Отметим, что забег пройдет при поддержке областного Минкульттуризма.

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