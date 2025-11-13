Забивший России перуанец Валера готов рассмотреть варианты из РПЛ

В среду, 12 ноября, на петербургской «Газпром Арене» Валера забил мяч в ворота сборной России впечатляющим дальним ударом, сравняв счет в матче национальных команд (1:1).

«Мне очень понравился стадион, на котором мы играли, — он очень технологичный. Сам город красивый, а люди очень гостеприимные. Что касается футбола, то слышал, что в России достаточно хорошие команды. Если бы меня пригласили, это был бы хороший шанс попробовать здесь свои силы. Так что если это произойдет — посмотрим», — сказал Валера.

Он добавил, что о российском футболе много хорошего ему рассказывал партнер по сборной Йорди Рейна, выступающий за «Родину».

29-летний Валера выступает за перуанский клуб «Университарио». Его контракт с клубом рассчитан до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €1 млн. В текущем сезоне Валера провел 40 матчей за клуб во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал шесть передач.

