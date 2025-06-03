«Забрало надели, и ничего не видно»: Роднина высказалась об уровне образованности хоккеистов

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в беседе со Sport24 высказалась по поводу стереотипа о необразованности фигуристов.

Она отметила, что в какой-то момент они были лучшими в мире в своей сфере деятельности, и критикам следует подумать, в чем были сильнейшими они.

Роднина согласилась с тем, что профессиональный спортсмен не может все успевать, поэтому многие учатся дистанционно или по особым программам. И фигуристы учатся так же, как и представители других видов спорта.

«Почему-то у нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. А что, там все блещут умом? Забрало надели, и ничего не видно», — сказала прославленная фигуристка.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что бывшим спортсменам не стоит избираться в Государственную думу.