Задержанного во Франции баскетболиста Касаткина вернули в Россию

Спортсмена задержали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США, где Касаткина подозревали в причастности к киберпреступлениям. 29 октября суд удовлетворил запрос американских властей об экстрадиции россиянина, в США ему грозил срок до 25 лет.

Касаткин свою вину не признавал, на его невиновности настаивали адвокаты, указывая на то, что у баскетболиста нет соответствующих технических знаний в области IT для участия в кибератаках.

Как пояснил Ливо, премьер Франции Себастьен Лекорню решение суда не подписал, поэтому Касаткина освободили, посадили на самолет и отправили в Россию. В четверг, 8 декабря, баскетболист прибыл в Москву.

В Единой лиге ВТБ Даниил Касаткин выступал за МБА. По окончании сезона 2024/25 он покинул клуб.

