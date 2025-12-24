Задоров избил агрессора из «Монреаля»

Уже в середине первого периода агрессивный защитник «Монреаля» Арбер Зекай изъявил желание подраться с россиянином. Задоров был эффективнее в обмене ударами, а затем повалил соперника на лед.

В конце матча Задоров выяснил отношения еще и с форвардом «Канадиенс» Юраем Слафковски. В общей сложности российский защитник набрал в матче 17 минут штрафа. Он с большим преимуществом возглавляет список главных штрафников лиги — 97 минут в 38 матчах. В минувшем сезоне Задоров также стал самым недисциплинированным хоккеистом со 145 минутами в 81 игре. В этом сезоне 30-летний защитник «Бостона» идет с серьезным опережением графика.

На счету Задорова 13 (1+12) очков при показателе полезности «плюс 11».

