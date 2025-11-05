Задоров спровоцировал драку, ударив по лицу молодую звезду «Айлендерс»

Во вором периоде российский защитник впечатал в борт 18-летнего Мэттью Шефера, которого «Айлендерс» выбрали под первым номером на драфте-2025. Когда юный защитник поднялся, Задоров ударил его по лицу. Шефер упал на лед, за него вступились партнеры по команде.

По итогам эпизода Задоров заработал шесть минут штрафа, всего в матче у него — восемь минут. В минувшем сезоне россиянин стал самым грубым игроком НХЛ со 145 минутами штрафа.

«Бостон» одержал победу в серии буллитов (4:3). Первой звездой матча стал российский форвард Марат Хуснутдинов, сравнявший счет за пять минут до конца основного времени, а затем забивший решающий буллит.

Ранее российский голкипер «Каролина Харрикейнз» Петр Кочетков сделал шатаут в своем первом матче сезона.