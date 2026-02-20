Загитова поддержала японскую фигуристку Сакамото, так и не выигравшую золото Олимпиады

Россиянка опубликовала два совместных фото с Сакамото, подписав их: «Ты великолепна, спасибо».

25-летняя Каори Сакамото еще до начала Олимпиады заявила, что после Игр завершит карьеру. Японская фигуристка принимала участие в трех Олимпиадах, но так и не смогла завоевать золотую медаль. У нее два серебра в командных турнирах, серебро и бронза — в личных.

На Играх в Милане Сакамото имела реальный шанс уйти с золотой медалью. Однако она не выполнила обязательный каскад, заменив его одиночным прыжком. В итоге японская фигуристка стала второй, уступив 1,89 балла американке Алисе Лью.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место, упав с четверного тулупа. Спортсменка заявила, что ей стыдно за свою ошибку.