Захаряна не пустили в Англию на матч с «Манчестер Юнайтед»

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не сможет принять участие в ответном матче Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», сообщила пресс-служба испанского клуба.

Британские власти отказали футболисту в визе, и он отправится обратно в Мадрид из Парижа, где со вчерашнего вечера ожидал решения визового вопроса.

Матч на «Олд Траффорд» пройдет 13 марта. Первая встреча соперников завершилась ничейным результатом — 1:1.

Ранее стало известно, что Валерий Карпин впервые вызвал в сборную России нападающего Артема Дзюбу.