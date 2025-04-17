Зайцев объяснил, почему в Голливуде любят «злых русских»

Актер Кирилл Зайцев рассказал The Voice, почему в Голливуде чаще всего русских актеров ставят на роли злодеев.

В Москве на 47-м международном кинофестивале появился актер Кирилл Зайцев, который пообщался со звездными журналистами. Он признался, что многие американские творцы ему симпатизируют. Например, Зайцев не прочь поработать с Кристофером Ноланом, Мартином Скорсезе и Леонардо Ди Каприо, имеющим русские корни.

Также лауреат премии «Золотой орел» заявил, что сыграл бы в западном проекте даже в нынешних реалиях, но не хотел бы стать отрицательным персонажем истории.

«Пробоваться-то можно, но хочется в кино, в котором ты бы не играл русского злодея, который насилует детей и занимается чем-то непристойным. Очень мало, увы, тех фильмов, в которых к нашей стране относятся хотя бы нейтрально и в которые требуется именно русский актер, какое бы знание английского языка у него ни было бы», — заявил актер.

Кирилл Зайцев выразил надежду, что творчество и национальность не смешаются в политической гонке.

Ранее сообщалось, что режиссер Михалков дал оценку фильму «Анора» с Борисовым.