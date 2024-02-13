Заключительный этап чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Красногорске

Уже в предстоящие выходные на стадионе «Зоркий» в городском округе Красногорск состоится шестой этап чемпионата России по мотогонкам на льду. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Известно, что за победу и титул лучшего гонщика личного чемпионата страны сразятся лидеры сезона, в тройку которых входят Никита Богданов, Динар Валеев, Дмитрий Солянников.

Примечательно, что стадион «Зоркий» тщательно готовится к долгожданной встрече ледовых гонок. Так, по периметру трека уже сформирован снежный вал, который закроют тюки из сена, чтобы избежать серьезных повреждений при падении, которые, к слову, совсем нередки в спидвее.

​Напомним, в прошлом году, в Красногорске за два соревновательных дня великолепным мото-турниром насладились более двадцати тысяч жителей и гостей городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным открыл два новых спортивных объекта в подмосковном Домодедово.