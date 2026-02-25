Залез в здание детской школы и ночевал в отделе: футболист ЦСКА Илья Агапов устроил дебош в Уфе

В Уфе задержан 25-летний защитник московского ЦСКА Илья Агапов, выступающий за местный футбольный клуб на правах аренды. По информации SHOT, инцидент произошел минувшей ночью: якобы предельно нетрезвый спортсмен проник в здание детской музыкальной школы и начал угрожать охраннице.

Испуганная женщина вызвала на место сотрудников Росгвардии. Прибывший наряд задержал дебошира. Вразумительно объяснить свой поступок футболист не смог, после чего был доставлен в отделение полиции, где и провел остаток ночи. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Агапов является воспитанником армейского клуба и находится в системе ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне он выступал за тольяттинский «Акрон», а в начале февраля на правах аренды до конца сезона перешел в «Уфу». Команда из Башкортостана только недавно вернулась с учебно-тренировочных сборов в Турции. Ранее защитник вызывался в расположение сборной России, но пока не дебютировал за национальную команду. В своем первом матче за уфимский клуб против «Родины» Агапов получил две желтые карточки и был удален с поля.

