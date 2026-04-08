Замок в Грязи: стало известно, сколько Пугачева платит за пустующее поместье в Подмосковье

Содержание пустующего замка в подмосковной деревне Грязь обходится Алле Пугачевой почти в миллион рублей ежемесячно. Певица больше не видит смысла в таких тратах, однако продаже мешает иноагентский статус ее супруга Максима Галкина*. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По подсчетам «Комсомольской правды», народная артистка ежемесячно отдает около миллиона рублей на содержание своего поместья. Владелец компании «Экоофис» Андрей Ковалев уточнил, что только налог на землю и кадастровые платежи ежегодно забирают порядка 300 тысяч рублей. К этому прибавляются отопление, электричество, системы безопасности, ремонтные работы, уборка бассейна и круглосуточная охрана. Например, услуги садовника обходятся в 80 тысяч рублей в месяц.

Знакомые певицы рассказали, что для Пугачевой сумма в миллион рублей посильна, но она уже утратила смысл в таких расходах. Источники издания утверждают, что артистка давно намеревается продать замок, однако иноагентский статус ее мужа становится серьезным препятствием для совершения сделки.

* Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.