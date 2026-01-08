Запасной вратарь «Сент-Луиса» спрятался в подтрибунном помещении, чтобы не участвовать в позорном разгроме

Матч сложился неудачно для «Сент-Луиса» и основного вратаря команды Джордана Бинингтона. Шайбы одна за другой влетали в его ворота. В середине третьего периода счет стал 2:7. Главный тренер команды Джим Монтгомери решил поменять голкипера.

Он поискал глазами второго вратаря Джоэля Хофера, но не обнаружил его на скамейке. Оказалось, что тот потихоньку проскользнул в подтрибунное помещение и наблюдал за игрой, выглядывая из-за колонны. Очень не хотелось выходить на лед при таком позорном счете.

Бинингтону пришлось продолжить игру. Больше он не пропускал, а «Сент-Луис» сумел сократить счет на одну шайбу — 3:7.

Джордан Бинингтон включен в состав сборной Канады на Олимпийские игры в Милане, несмотря на слабую игру в нынешнем сезоне: матч с «Чикаго» стал для голкипера седьмым, в котором он пропустил 5+ шайб. Также вратарями олимпийский команды стали Логан Томпсон из «Вашингтон Кэпиталз» и Дарси Кюмпер из «Лос-Анджелес Кингз».

