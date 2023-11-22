Заплывы в рамах международной серии Swimcup пройдут в Подмосковье

Шесть заплывов первой в России международной серии Swimcup по плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции для профессионалов и любителей будут организованы в городских округах Раменское и Рузский. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства физической культуры и спорта.

Отмечается, что данные старты состоятся с ноября этого года по апрель следующего года. Традиционно Подмосковье соберет сильнейших пловцов, которые отдают предпочтение коротким дистанциям. На каждом из заплывов ожидается участие более четырехсот спортсменов любителей и профессионалов в возрасте от восьми лет и старше.

Ожидается, что данные турниры дадут возможность увидеть личный прогресс каждого из участников и сравнить свои текущие результаты с секундами других спортсменов, в том числе профессионалов.

Многократный чемпион мира по плаванию, организатор соревнований Евгений Безрученко подчеркнул, что уже зарегистрированы почти все слоты на ноябрьские и декабрьские старты. Такой интерес к заплывам говорит о подъеме любительского плавания в стране и, конечно, заставляет держать высокий организационный уровень.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.