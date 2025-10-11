Зарайский художник NAPASIO представит работы на фестивале в Лондоне

Работы мультидисциплинарного художника под псевдонимом NAPASIO из Зарайска будут представлены в Лондоне на фестивале анимации и моушн-дизайна In Motion, который проходит в Барбикан-центре.

Любовь к искусству у подмосковного художника проявилась в юные годы. Сначала он обучался в Детской школе искусств имени А.С. Голубкиной в Зарайске, а после продолжил образование в Рязанском художественном училище имени Г.К. Вагнера. Студент уделял особое внимание изучению графического дизайна. По окончанию обучения переехал в Москву.

«Искусство – это способ говорить с миром на языке, который превосходит слова», — говорит художник

Занятность художника не мешает ему поддерживать связь с родным городом, где живут его близкие. Будучи членом Творческого Союза Художников России, NAPASIO использует в авторских работах разные техники: графику, живопись, стрит-арт, цифровое искусство.

Портфолио художника — это работы, выполненные совместно с сотрудниками известных брендовых компаний, в числе которых VK, Яндекс и OZON. NAPASIO неоднократно представлял работы на выставках, которые проходили в Йорке, Майами, Торонто и Лиссабоне. С одной из работ ценители современного искусства могли ознакомиться во время трансляции на масштабном медиафасаде в Европе. Земляк жителей Зарайска стал призером премии North Star Web 3 Awards в Дубае.

