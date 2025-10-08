От мамонтов до землянок: раскопки в Зарайске открыли древнюю историю Подмосковья

Новые открытия зарайских археологов, представленные на Всероссийском археологическом съезде в Красноярске, кардинально меняют представления о жизни древних обитателей подмосковного региона. Об этом пишет REGIONS.

Находки из комплексов «Зарайск E» и «Зарайск F» демонстрируют не только хозяйственную деятельность, но и духовный мир людей каменного века. Уникальный бифасиальный наконечник и ритуальные клады орудий, размещенные в черепах мамонтов, свидетельствуют о сложной системе верований уже 25 000 лет назад.

Особый интерес представляет исследование процесса обучения древних жителей. Анализ отходов кремневого производства показал: навыкам обработки камня обучали подростков осознанного возраста, поскольку следов имитационной деятельности маленьких детей не обнаружено. Это первое документальное подтверждение существования системы профессионального обучения в палеолитическую эпоху на территории Подмосковья.

Раскопки за пределами городских укреплений на площади 270 кв. м позволили восстановить картину градостроительного развития Зарайска в XVII–XVIII веках. Находки демонстрируют крайне медленную эволюцию материальной культуры, практически не подверженную влиянию столичной моды.

Как отметил главный научный сотрудник музея-заповедника Тимур Галкин, местная культура оставалась консервативной вплоть до коренных преобразований екатерининской эпохи, что делает Зарайск уникальным примером сохранения традиционного уклада жизни в Центральной России.

Ранее сообщалось, что поселение дославянских племен закрыли сразу после раскопок в Подмосковье.