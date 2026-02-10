Защитник Алексей Василевский оценил драку своего брата в НХЛ

Защитник ХК «Салават Юлаев» Алексей Василевский в интервью «Матч ТВ» прокомментировал драку своего брата Андрея в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

1 февраля в матче на открытом воздухе встретились «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз». Во втором периоде голкипер «Тампы» Андрей Василевский вызвал на поединок своего визави Джереми Свеймана. Россиянин хорошо смотрелся в драке, а после нее больше не пропускал шайб. «Тампа» в итоге вырвала победу в серии буллитов ­— 6:5.

«Честно говоря, я не ожидал, был приятно удивлен, когда видео посмотрел. Андрей, кстати, молодец. Хорошо держался на ногах. Не зря мы в детстве дрались с ним», — сказал Алексей Василевский.

На вопрос, кто выходил победителем в драках с братом, он ответил: «Боевая ничья».

33-летний защитник «Салавата» в уик-энд впервые в карьере сыграл в Матче звезд КХЛ. Хоккеист выиграл конкурс буллитов.

