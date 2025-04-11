Защитник «Бостона» Задоров назвал новорожденного сына Златан

У защитника «Бостон Брюинз» Никиты Задорова и его супруги Александры родился сын. Его назвали Златан.

Для парты это третий ребенок. В 2017 году родилась дочь Стефани, а в 2020-м — Софи.

Задоров приехал на игру «Бостона» с «Чикаго Блэкхокс» (2:5). Он провел на площадке 24:06 игрового времени. Сообщалось, что его участие в матче под вопросом из-за семейных дел.

Никита Задоров является лидером всей НХЛ по количеству штрафного времени — 139 минут в 79 матчах. В активе защитника 19 (4+15) очков.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, какую роль играет Задоров в «Бостоне», в который он перебрался перед началом нынешнего сезона.