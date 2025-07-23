Защитник «Челси» рассказал, как его напугал Дональд Трамп

Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья рассказал об участии президента США Дональда Трампа в церемонии награждения команды после победы в клубном чемпионате мира.

По регламенту Трамп должен был вручить Кубок победителям, уйти со сцены, и только потом игроки «Челси» могли поднять трофей вверх.

«Мы ждали его ухода, но этот парень не хотел уходить. Мы посмотрели на него, а он сказал: „Поднимайте его, я останусь здесь“. И я гадал, кто ему что скажет, понимаете. Я был напуган до смерти», — сказал Кукурелья.

Испанец Марк Кукурелья выступает за «Челси» с 2022 года после перехода из «Брайтона» за €65,3 млн. 22 июля футболисту исполнилось 27 лет, его контракт с лондонским клубом рассчитан еще на три года.

«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира, который впервые прошел в США в новом формате, обыграв в финале ПСЖ со счетом 3:0.