Защитник Чернов покинет «Спартак»

Агент защитника «Спартака» Никиты Чернова Владимир Кузьмичев рассказал «Спорт-Экспрессу» о будущем своего клиента в московском клубе.

«Мы прорабатываем варианты перехода в другой клуб, скорее всего, это будет аренда», — сказал Кузьмичев.

Он пояснил, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович делает ставку на других игроков. Чернов относится к этому с пониманием, у него ни с кем нет конфликта, как не было ни в одном из прежних клубов.

Никита Чернов перешел в «Спартак» в феврале 2022 года из «Крыльев Советов». Действующее соглашение футболиста с красно-белыми рассчитано до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и саудовский «Аль-Иттихад» договорились о трансфере полузащитника Вендела за €30 млн, но бразилец отказался менять Россию на арабскую страну.