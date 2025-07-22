«Зенит» договорился о выгодном трансфере Вендела, но футболист отказался уходить

Петербургский «Зенит» согласился продать полузащитника Вендела в саудовский «Аль-Иттихад» за сумму, превышающую €30 млн, однако сам футболист отказался от перехода, сообщил известный футбольный журналист Вене Касагранде.

По его данным, бразилец решил, что если уж выбирать между Россией и арабскими странами, то лучше остаться в России.

Вендел прибыл в расположение «Зенита» с большим опозданием. Он по-прежнему хочет играть в Бразилии, но уже готовое соглашение с «Ботафого» было расторгнуто, а переговоры с «Фламенго», кажется, зашли в тупик. «Зенит» готов продать полузащитника за сумму от €20 млн. Соглашение Вендела с «Зенитом» рассчитано до 2028 года.

В матче первого тура РПЛ против «Ростова» Вендел участия не принимал. «Зенит» и без него сумел успешно начать чемпионат, одержав волевую победу со счетом 2:1.