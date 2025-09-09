Защитник «Фенербахче» Джику сообщил о подписании контракта со «Спартаком»
Fanatik: защитник «Фенербахче» Джику перешел в «Спартак»
Защитник сборной Ганы Александр Джику переходит из «Фенербахче» в «Спартак». Журналист онлайн-издания Fanatik Самет Чайыр заявил, что сам футболист сообщил ему о подписании контракта с красно-белыми.
Сообщалось, что сумма трансфера за 31-летнего защитника составит €4 млн. Однако после этого появилась информация, что «Фенербахче» передумал продавать футболиста.
«Спартак» нуждался в усилении центра обороны. 5 сентября красно-белые сообщили о подписании защитника «Ренна» Кристофера Ву, который будет выступать за «Спартак» под номером 3.
Ранее стало известно об интересе к полузащитнику «Спартака» Эсекиэлю Барко со стороны двух бразильских клубов.