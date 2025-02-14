Защитник хоккейной сборной Швеции Экхольм назвал немыслимым допуск России

Защитник национальной команды Швеции Матс Экхольм согласился с решением Международной федерации хоккея (IIHF) отстранить сборную России на сезон 2025/2026. Его слова приводит агентство SVT.

Также спортсмен высказался о проведении матчей раз в два года в Турнире четырех наций, отметив, что такой формат значительно повышает уровень конкурентоспособности среди команд.

«Профсоюз игроков НХЛ хотел бы видеть россиян как можно скорее, но шведская федерация придерживается противоположного мнения из-за конфликта на Украине? Я согласен с этим, сегодня это немыслимо», — сказал Экхольм.

Экхольм согласился с позицией шведской федерации, считая ее необходимой в условиях текущей геополитической ситуации. Он отметил, что поддержка такого решения важна для сохранения спортивного духа и честного спортивного соревнования.

Ранее чемпионка мира в тройном прыжке, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха призвала бойкотировать международный турнир в Италии, в котором будет участвовать российский лыжник Александр Большунов.