Украинская легкоатлетка призвала игнорировать гонку с участием лыжника Большунова
Украинка Саладуха призвала бойкотировать гонку в Италии с участием Большунова
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Чемпионка мира в тройном прыжке, украинская легкоатлетка Ольга Саладуха призвала бойкотировать международную гонку в Италии с участием российского лыжника Александра Большунова. Соответствующее заявление она сделала в соцсетях.
10 февраля на сайте соревнований Moonlight Classic появилась информация о том, что россиянин Большунов примет участие в 30-километровой гонке, которая пройдет в Доломитовых Альпах в Южном Тироле в Италии.
Саладуха отметила, что участие Большунова в гонке идет вразрез с установленными международными нормами и правилами, направленными на ограничение присутствия российских спортсменов на зарубежных спортивных мероприятиях.
Украинская легкоатлетка призвала всех спортсменов и поклонников зимнего вида спорта выразить свою солидарность с Украиной, отказавшись от участия в гонках, в которых выступают российские спортсмены.
Ранее в оргкомитете Moonlight Classic объяснили допуск Александра Большунова к гонке в Италии.