Защитник «Кайрата» Сорокин рассказал о мотивации после ухода из российских клубов

«Кайрат» дважды сыграл вничью с «Селтиком» и победил шотландский клуб в серии пенальти. Сорокин забил решающий 11-метровый в ворота известного голкипера Каспера Шмейхеля.

Защитник сказал, что ради таких моментов, ради возможности сыграть с сильнейшими клубами Европы он и начинал заниматься футболом.

В России Сорокин выступал за «Краснодар» и «Рубин». Первый приход в казанский клуб был впечатляющим — защитник забивал «Спартаку» и «Зениту», получил вызов в сборную России. Во второй раз футболист не вписался в состав «Рубина», у него не сложились отношения с главным тренером Рашидом Рахимовым и спортивным директором Константином Дзюбой.

«В первый же мой день в "Рубине" Рахимов сказал мне: "Мы тебя тут не ждали". У меня — своя дорога, у него — своя. Рахимов мне говорил, что я не футболист. А я доказываю ему обратное», — сказал Сорокин.

«Кайрат» впервые пробился в основной турнир Лиги чемпионов. Также это удалось кипрскому «Пафосу» и норвежскому «Буде-Глимту», в которых также есть российское представительство.